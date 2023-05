Na mariborski univerzi stavkala večina zaposlenih

Maribor, 30. maja - Na mariborski univerzi je danes stavkala večina zaposlenih na fakultetah, v knjižnici, študentskih domovih in rektoratu, izjemoma so izvedli le nekatere izpite in klinične vaje, ki jih ni bilo mogoče odpovedati, je ob stavki Visokošolskega sindikata Slovenije na vseh treh javnih univerzah povedal predsednik sindikata v Mariboru Andrej Vogrin.