Kampanja Odmev mladosti v ospredje postavila pomembnost mladinskega dela za opolnomočenje mladih

Ljubljana, 30. maja - V mesecu maju so se v okviru kampanje za dvig prepoznavnosti mladinskega dela v Sloveniji Odmev mladosti po državi zvrstili dogodki, ki so v ospredje postavili raznolikost in pomembnost mladinskega dela za opolnomočenje mladih. Kampanja je okviru mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij potekala v 34 krajih po Sloveniji.