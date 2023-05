Komisija DZ brez glasovanja o pobudi SDS za izdajo izpisov o smrti za žrtve komunističnega nasilja

Ljubljana, 30. maja - Člani komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti danes zaradi nesklepčnosti niso glasovali o pobudi stranke SDS za izdajo izpisov iz matičnega registra o smrti za žrtve komunističnega nasilja. So pa prisotni na seji podprli rešitev, da bi se do pobude oziroma sklepov v zvezi s tem opredelili na korespondenčni seji.