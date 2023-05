Na strateški konferenci o izzivih zdravstva v prihodnosti poudarili pomembnost preventive

Ljubljana, 30. maja - Na današnji tradicionalni strateški konferenci Vrednost inovacij v Ljubljani, na katerem so spregovorili o izzivih zdravstva v prihodnosti, so govorci poudarili pomembnost preventive in uporabe podatkov, ki jih omogočajo nove tehnologije, za prilagajanje zdravljenja posamezniku. Predstavili so tudi dobre prakse iz lastnih držav.