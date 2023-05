Slalomisti na divjih vodah konec tedna v Augsburgu

Augsburg, 30. maja - Po sprinterjih na mirnih vodah in spustaših na divjih vodah, ki so se letos že izkazali na največjih mednarodnih tekmovanjih, prvi izziv čaka tudi slalomiste na divjih vodah. Ti bodo med četrtkom in nedeljo v Augsburgu tekmovali na prvi tekmi za svetovni pokal v sezoni. Med aduti bodo tudi Slovenci, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.