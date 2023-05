Ljubljana, 30. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji zaradi del na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, na hitri cesti Škofije-Koper pred Bertoki proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Ljubljani ter na cesti Starod-Kozina med Tubljami pri Hrpeljah in Kozino.