Ljubljana bo gostiteljica konference Nemške akademije za jezik in slovstvo

Ljubljana, 30. maja - V Cankarjevem domu in v drugih ljubljanskih institucijah bodo konec tedna gostili Spomladansko konferenco Nemške akademije za jezik in slovstvo, ki se je bo udeležilo 50 članov akademije. Pod geslom Od besede do besede, od verza do verza se bo zvrstilo več dogodkov. Na konferenci bodo predstavili tudi dvojezično antologijo slovenske poezije.