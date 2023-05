Daimler in Toyota z dogovorom o združitvi oddelkov za tovornjake

Tokio, 30. maja - Nemški proizvajalec tovornjakov Daimler Truck in japonski avtomobilski velikan Toyota sta podpisala nezavezujoč sporazum o združitvi oddelkov za tovornjake. Podjetji načrtujeta podpis dokončnega dogovora v prvem četrtletju leta 2024 in zaključek posla do konca leta 2024, poroča nemška tiskovna agencija dpa.