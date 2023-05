Koprski kriminalisti ovadili državljana Kosova zaradi več kaznivih dejanj, tudi zlorabe prostitucije

Koper, 30. maja - Koprski kriminalisti so kazensko ovadili 24-letnega državljana Kosova, ki mu očitajo več kaznivih dejanj zoper 22-letno zunajzakonsko partnerko iz Ukrajine, tudi zlorabo prostitucije, lahke telesne poškodbe in nasilje v družini. Preiskovalni sodnik v Kopru je zoper osumljenega odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave Koper.