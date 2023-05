Slovenska karitas za Turčijo in Sirijo doslej zbrala več kot 700.000 evrov popotresne pomoči

Ljubljana, 30. maja - Slovenska karitas je do danes zbrala 693.704 evrov za pomoč prizadetim ob potresu v Turčiji in Siriji, še 100.000 evrov pa je v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva prispevalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Sredstva bodo namenjena za hrano, higienske in druge osnovne potrebščine, bivališča in psihosocialno pomoč prizadetim.