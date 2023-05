Umrl avstrijski igralec in večkratni Slehernik Peter Simonischek

Dunaj, 30. maja - Umrl je avstrijski igralec Peter Simonischek, eden od ljubljencev občinstva v kinu, na gledaliških odrih in na televiziji. Star je bil 76 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Bil je redni član dunajskega Burgtheatra, večkrat je nastopil tudi na salzburškem poletnem festivalu, kjer je v letih od 2002 do 2009 nastopal v vlogi Slehernika.