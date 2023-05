Ifo: Nemška podjetja maja bolj zadržana glede zaposlovanja

München, 30. maja - Nemška podjetja so bila maja nekoliko bolj zadržana glede zaposlovanja, ugotavlja münchenski inštitut Ifo. Kazalnik zaposlovanja, ki ga izračunava inštitut, se je z aprilskih 100,2 točke maja znižal na 98,3 točke. Podjetja so zadržana zaradi manjšega števila novih naročil in vse večje gospodarske negotovosti, poudarja inštitut.