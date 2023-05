Primož Marinko ostaja predsednik balinarske zveze

Ljubljana, 30. maja - Primož Marinko je na ponedeljkovi volilni skupščini Balinarske zveze Slovenije (BZS) dobil nov predsedniški mandat. Marinko bo balinarsko zvezo vodil do leta 2027. Na skupšini so izvolili tudi člane izvršnega odbora, nadzornega odbora, predsednike komisij in disciplinskih organov, so sporočili iz BZS.