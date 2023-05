Vreme: Večinoma sončno

Popoldne in zvečer bo tudi drugod lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bo od jugovzhoda postopno pooblačilo, v južni in jugovzhodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V sredo bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo jasnilo, nastala bo še kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bodo popoldanske plohe in nevihte še nekoliko pogostejše.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežen anticiklon, nad južno Evropo pa območje enakomernega zračnega tlaka z vlažno in nestabilno zračno maso. K nam s šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v notranjosti Hrvaške in v sosednjih krajih Madžarske spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, drugod bo deloma sončno. V Alpah bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V Kvarnerju bo pihala večinoma zmerna burja. V sredo bo v notranjosti Hrvaške dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne se bo jasnilo. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden.