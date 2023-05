Na Obrežju pri nezakonitem prevozu treh turških državljanov ujeli Gruzijca

Obrežje, 30. maja - Policisti so v ponedeljek zvečer na območju Obrežja ujeli gruzijskega državljana, ki je v avtomobilu prevažal tri turške državljane, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo. Odvzeli so mu prostost, zaplenili vozilo, s kazensko ovadbo pa ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.