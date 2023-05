Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 5.)

Ljubljana, 29. maja - Tuje tiskovne agencije so danes pisale o objavi sklepa ustavnega sodišča o prenehanju zadržanja izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Poročale so tudi o konferenci Srbija in Slovenija: S talenti prihodnosti do konkurenčne regije, ki je potekala v Beogradu.