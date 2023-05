Poljska zaradi podpiranja oblasti v Minsku uvedla sankcije proti 365 Belorusom

Varšava, 29. maja - Poljska je danes uvedla sankcije proti 365 Belorusom, med katerimi je več kot 150 beloruskih poslancev. Kot razlog je navedla "podpiranje represivne politike oblasti v Minsku". Obenem je poteza odziv na primer poljsko-beloruskega novinarja Andrzeja Poczobuta, ki so ga zaradi do oblasti kritičnega poročanja v Belorusiji obsodili na osem let zapora.