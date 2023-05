V neapeljskem gledališču San Carlo prvič odpovedali predstavo zaradi stavke

Neapelj, 30. maja - V neapeljskem gledališču San Carlo, ki deluje od leta 1737 in velja za eno od najstarejših opernih hiš na svetu, so morali prvič zaradi stavke zaposlenih odpovedati predstavo. Odpovedali so opero Don Kihot italijanskega skladatelja Giovannija Paisiella, ki je živel med letoma 1740 in 1816.