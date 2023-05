S kazalniki na državni ravni do enako kakovostne obravnave vseh bolnikov z rakom v Sloveniji

Ljubljana, 29. maja - V državnem programu obvladovanja raka so začeli z aktivnostmi za vzpostavitev mreže onkološke dejavnosti, ki bo zagotovila enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom. Pogoji za izvajanje onkološkega zdravljenja naj bi bili znani do leta 2025, so napovedali na strokovnem posvetu o konceptu postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji.