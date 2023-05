NZS bo v petih letih za delo z mladimi igralci namenila milijon evrov

Ljubljana, 29. maja - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na svoji 35. seji obravnaval in potrdil izvedbo strateškega projekta NZS, s katerim želijo dvigniti raven dela stroke, ki skrbi za največ perspektivnih igralcev, obenem pa izboljšati pogoje za delo trenerjev in igralcev do 13. leta starosti. Vrednost petletnega programa je 1.080.000 evrov.