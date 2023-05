Novogoriški policisti med hišno preiskavo našli več zavitkov s prepovedanimi drogami

Ljubljana, 29. maja - Novogoriški policisti so med hišno preiskavo na Goriškem pri 37-letnem osumljencu našli več zavitkov s prepovedanimi drogami in druge predmete. Po končani osebni in hišni preiskavi so osumljencu odvzeli prostost, okrožno sodišče v Novi Gorici pa je zoper osumljenca odredilo pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.