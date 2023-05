Novo mesto, 29. maja - V petek so policisti prejeli več klicev o mlajšem moškem, ki naj bi iz smeri počivališča Starine proti Novem mestu kolesaril po avtocesti. Po tem ko so policisti 21-letnega Sevničana izsledili in ga pospremili z avtoceste, so mu zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.