Eva Gusel in Jure Grohar za STA: Slovenski paviljon v Benetkah kot prostorska intervencija

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 1. junija - Slovenski paviljon na letošnjem mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah je prostorska intervencija, ki kritično preizprašuje odnos med arhitekturo in ekologijo, natančneje med arhitekturo ter načini ogrevanja in hlajenja, sta za STA povedala dva od petih članov kuratorske ekipe Eva Gusel in Jure Grohar. Odziv na predstavitev jih je presenetil.