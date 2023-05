Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 29. maja - Indeks SBI TOP je dopoldne na Ljubljanski borzi pridobil 0,46 odstotka. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice, katerih vrednost se giblje pri izhodišču. Med prometnejšimi so še delnice Petrola, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Vrednost prvih se je dvignila za 1,25 odstotka, drugih in tretjih pa padla za okoli 0,5 odstotka.