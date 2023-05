Skakalci se potijo na kranjskem stadionu, na evropske igre z močno ekipo

Kranj, 30. maja - Slovenski smučarski skakalci, ki so minulo sezono blesteli z dosežki, se tudi pred novo pripravljajo na kranjskem stadionu. Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Žiga Jelar, Domen Prevc in Lovro Kos so v reprezentanci A dobili novega člana Žaka Mogla. Kot je dejal selektor Robert Hrgota, so prva etapa na poti do zime evropske igre v Zakopanah.