Na novomeškem festivalu cvička več množičnih pretepov

Novo mesto, 29. maja - Konec tedna so novomeški policisti imeli precej dela na prireditvi Festival Cvička. V noči iz petka na soboto se je na Glavnem trgu v Novem mestu namreč zgodilo več množičnih pretepov. Tri udeležence so morali odpeljati v bolnišnico, še en moški naj bi bil lažje poškodovan. Policisti so ob tem zasegli nož in bokser, so sporočili s policije.