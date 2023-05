Ukrajina znova tarča ruskih zračnih napadov

Kijev, 29. maja - Ukrajinska prestolnica Kijev ter mesto Odesa in regija Hmelnicki na zahodu države so bili ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov. Ukrajinski sistemi zračne obrambe naj bi skupno prestregli in uničili več kot 40 manevrirnih raket in 35 brezpilotnih letal, žrtev pa ni bilo, so sporočile tamkajšnje oblasti.