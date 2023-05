ZN izdali opozorilo pred lakoto za Haiti in več držav Sahela

Rim, 29. maja - Svetovni program za hrano (WFP) in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) sta Haiti ter več držav Sahela - Burkino Faso, Mali in Sudan - v danes objavljenem poročilu uvrstila med območja z najvišjo stopnjo nevarnosti lakote. Ob tem sta mednarodno skupnost pozvala k nujnemu ukrepanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.