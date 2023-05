Severna Koreja obvestila Japonsko o izstrelitvi satelita

Pjongjang/Tokio, 29. maja - Severna Koreja je Japonsko obvestila, da se ta teden pripravlja na izstrelitev satelita, so danes sporočili iz Tokia. Ob tem so opozorili, da gre morda za preizkus balistične rakete. V letih 2012 in 2016 je Pjongjang že izvedel dva tovrstna preizkusa, ki ju je označil za izstrelitve satelitov.