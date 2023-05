V nesreči na jezeru Maggiore štirje mrtvi

Rim, 29. maja - V nedeljski nesreči jadrnice na jezeru Maggiore na severu Italije so po najnovejših podatkih umrli štirje ljudje, so po poročanju tujih tiskovnih agencij davi sporočili italijanski gasilci. Jadrnica s 25 ljudmi na krovu se je zvečer prevrnila in potopila zaradi močnega neurja.