Vreme: Sončno, popoldne možne plohe ali nevihte

Ljubljana, 29. maja - Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo nekaj kopaste oblačnosti in predvsem na severozahodu in jugovzhodu bo nastala bo kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Goriškem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno. Popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha ali nevihta, v južnih krajih pa lahko že zjutraj. Kakšna bo možna tudi v noči na sredo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo bolj oblačno, krajevne padavine, deloma plohe, bodo nekoliko pogostejše. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem se zadržuje območje enakomernega zračnega tlaka, nad preostalo Evropo pa je obsežen anticiklon. S šibkim vzhodnikom k nam doteka občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, popoldne bodo v Alpah in v notranjosti Hrvaške nastajale plohe in nevihte. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V torek bo v notranjosti Hrvaške in v sosednjih krajih Madžarske spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, drugod bo deloma sončno. V Alpah bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.