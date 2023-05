Iz Rokavskega preliva rešili 63 migrantov

Pariz, 29. maja - Francoske reševalne službe so konec tedna v dveh reševalnih akcijah rešile 63 migrantov, ki so se z majhnimi čolni odpravili čez Rokavski preliv proti Veliki Britaniji. Na Otoku so sicer lani zaznali največje število vstopov nezakonitih migrantov prek Rokavskega preliva v zgodovini. V državo je na ta način namreč vstopilo 46.000 ljudi.