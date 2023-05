Na Pobrežju ponoči zagorela tri vozila in nadstrešek

Maribor, 29. maja - Mariborski poklicni gasilci so skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Pobrežja in Brezja ponoči gasili požar, ki se je v Lovski ulici z osebnega avtomobila razširil na nadstrešek ter na še en avtomobil in tovorno vozilo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Po poročanju policije je v požaru na Pobrežju nastalo za okoli 80.000 evrov škode.