Füchse Berlin zmagovalec evropske lige

Flensburg, 28. maja - Evropska rokometna liga, naslednica pokala EHF, je v svoji tretji izvedbi dobila tretjega različnega zmagovalca. Po Magdeburgu leta 2021 in Benfici lani so se letos zmage veselili rokometaši Füchse Berlina, ki so v finalu zaključnega turnirja v Flensburgu s 36:31 (16:12) premagali španski Granollers.