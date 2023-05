Nova guvernerka zveze Lions klubov Breda Pečovnik, mednarodna direktorica Lorena Hus

Brdo pri Kranju, 28. maja - Na Brdu pri Kranju je danes potekal 27. zbor članov humanitarne organizacije Zveze Lions klubov Slovenije, na katerem so sodelovali predstavniki 51 Lions klubov. Delegati klubov so izbrali novo vodstvo. Novoizvoljena guvernerka je tako postala Breda Pečovnik, nova mednarodna direktorica pa Lorena Hus, so sporočili iz zveze.