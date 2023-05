Baku, 29. maja - V Bakuju se danes začenja svetovno prvenstvo v olimpijski različici taekwondoja. V prihodnjih dneh bo nastopila tudi četverica Slovencev - Ivan Konrad Trajković v kategoriji nad 87 kg, Patrik Divković do 87 kg, Domen Molj do 54 kg in Lin Kovačič do 74 kg.