Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 28. maja - Ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo povečini sončno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Goriškem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo deloma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji ob šibkih vetrovih zadržuje topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme, popoldne bodo v Alpah posamezne plohe ali nevihte. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.