Nova Gorica, 28. maja - Nogometaši Aluminija so si po letu igranja v drugi ligi priigrali vrnitev med slovensko elito. V kvalifikacijah za popolnitev Prve lige Telemach so bili boljši od Gorice, prvo tekmo v Kidričevem so dobili s 3:1, na povratni v Novi Gorici pa danes iztržili remi 1:1.