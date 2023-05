Hrvaticam in Avstrijcem kegljaška naslova na SP na Hrvaškem

Varaždin, 28. maja - Ekipno svetovno prvenstvo v kegljanju se je v Varaždinu končalo z zmagoslavjem gostiteljic Hrvatic in Avstrijcev. Tako Nemke in Srbi niso ubranili naslova najboljših s prejšnjega SP pred dvema letoma v poljskem mestu Tarnowo Podgorne in so tokrat osvojili bron.