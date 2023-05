HSE ob dnevu Sonca izpostavil pomen sončne energije za zeleni prehod

Ljubljana, 28. maja - V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) so ob današnjem svetovnem dnevu Sonca spomnili na pomen sončne energije za prehod države v brezogljično družbo. Kot so poudarili, pod njihovim okriljem deluje osem sončnih elektrarn, ki so lani proizvedle 5674 megavatnih ur (MWh) električne energije, kar je primerljivo s 529.238 litri dizelskega goriva.