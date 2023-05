Roglič poleg tekmecev na Višarjah ukanil še smolo

pripravil Aljoša Žvirc

Rim, 28. maja - Kolesarski as Primož Roglič je pred številnimi navijači v soboto na Svetih Višarjah v predstavi svojega življenja osvojil dirko po Italiji in tako slovenskem kolesarstvu privozil zmago na edini preostali tritedenski dirki, ki je manjkala v zbirki. To mu je uspelo kljub smoli, ki ga je v zadnjih letih že pregovorno spremljala na največjih dirkah.