Zdravniki brez meja blizu Sicilije rešili več kot 600 migrantov

Agrigento, 28. maja - Ladja organizacije Zdravniki brez meja (MSF) je v soboto v Sredozemskem morju rešila več kot 600 migrantov in beguncev, ki so se znašli v stiski, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med njimi je bilo 151 mladoletnikov in enajst žensk, so danes sporočili iz MSF.