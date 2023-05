Delavca našli v strugi kanala Kamniške Bistrice, oživljanje ni uspelo

Kamnik, 28. maja - V noči s petka na soboto, nekaj po pol tretji uri zjutraj, so na Kovinarski cesti v Kamniku zaposleni v podjetju ugotovili, da se po malici sodelavec ni vrnil na delovno mesto. Policisti in gasilci PGD Kamnik so skupaj preiskali območje in pogrešano osebo tik po tretji uri našli v strugi kanala Kamniške Bistrice. Oživljanje ni uspelo.