Na Jesenicah svarilo pred namernim uničevanjem parkiranih avtomobilov

Jesenice, 28. maja - Potem ko so policisti v soboto na območju Jesenic spet obravnavali tri primere poškodovanja parkiranih avtomobilov pred večstanovanjskimi objekti oz. v garažah, pozivajo k pozornosti na zadrževanje oseb okoli parkiranih avtomobilov po parkirnih površinah in garažnih hišah pred večstanovanjskimi objekti in na sumljive okoliščine.