Delavca našli v strugi kanala Kamniške Bistrice, oživljanje ni uspelo

Kamnik, 28. maja - Ponoči, nekaj po pol tretji uri, so so na Kovinarski cesti v Kamniku zaposleni v podjetju ugotovili, da se po malici sodelavec ni vrnil na delovno mesto. Policisti in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kamnik so skupaj preiskali območje in pogrešano osebo tik po tretji uri našli v strugi kanala Kamniške Bistrice. Oživljanje ni uspelo.