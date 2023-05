Vreme: Pretežno jasno

V ponedeljek bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 26, na Goriškem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo se bo nadaljevalo povečini sončno vreme z možnostjo kakšne popoldanske krajevne plohe ali nevihte. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji ob šibkih vetrovih zadržuje topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme, popoldne bodo v Alpah posamezne plohe ali nevihte. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.