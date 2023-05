Dallas v Las Vegasu prišel do šeste tekme

Las Vegas, 28. maja - Hokejisti Dallas Stars so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL proti Vegas Golden Knights dosegli še drugo zmago. Na peti tekmi v gosteh pri vitezih so zvezde zmagale s 4:2 in zaostanek v boju na štiri zmage znižale na 2:3. S tem še vedno lahko upajo na Stanleyjev pokal.