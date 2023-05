Cannes, 27. maja - Na 76. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel film Anatomy of a Fall francoske režiserke Justine Triet. Veliko nagrado žirije - grand prix, ki je druga najpomembnejša nagrada, je prejel film The Zone of Interest v režiji Jonathana Glazerja. V konkurenci za nagrado je bilo letos 21 filmov.