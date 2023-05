Roglič: Šel sem na energijo ljudi, enostavno sem letel

Svete Višarje, 27. maja - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) bo v nedeljo v Rimu okronan za zmagovalca 106. dirke po Italiji. To mu je uspelo s sijajno vožnjo na čas na Svete Višarje, kjer je njegovo slavje pozdravilo ogromno slovenskih navijačev. Ti so mu, kot je dejal za slovenske medije po etapi, dali dodatno moč.