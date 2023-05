Trbiž, 27. maja - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je pred skupno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Kolesar ekipe Jumbo-Visma je namreč dobil odločilno, 20. etapo - 18,6 kilometra dolg gorski kronometer na Svete Višarje. Do danes vodilnega Britanca Gerainta Thomasa je premagal za 40 sekund in ima pred zadnjo, ravninsko etapo 14 sekund prednosti.